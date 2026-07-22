В Туве выставят на приватизационные торги 30% ОАО «Суй-Белек»

Правительство Тувы выставит на продажу принадлежащий республике пакет акций ОАО «Суй-Белек». Условия приватизации кабмин региона утвердил своим распоряжением от 21 июля.

Планируется реализовать 2194 акции. Они составляют 30% уставного капитала ОАО, говорится в документе. Пакет оценен в 5,1 млн руб.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», «Суй-Белек» занимается арендой и управлением имуществом. Последние данные о владельцах ОАО датированы 2015 годом, когда единственным учредителем было указано министерство земельных и имущественных отношений Тувы.

Валерий Лавский