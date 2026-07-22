Пермская компания заплатила 20 млн рублей за коррупционное нарушение

По инициативе прокуратуры Дзержинского района Перми коммерческая организация оштрафована за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что руководитель коммерческого предприятия передал представителю фирмы-заказчика деньги за создание преимущества перед иными контрагентами при заключении договоров по поставке сырья.

По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения фирма оштрафована на 20 млн руб.