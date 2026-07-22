Осужденная за пожар в «Зимней вишне» отозвала прошение об освобождении

Экс-глава кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова, получившая 18 лет лишения свободы по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», останется в колонии. В мае ее защита подала прошение об освобождении бывшей чиновницы в связи с болезнью, однако затем отозвала ходатайство. Производство по материалам прекращено, сообщили «Ъ-Сибирь» сегодня в Октябрьском райсуде Новосибирска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танзиля Комкова

Фото: Максим Серков / Коммерсантъ Танзиля Комкова

Фото: Максим Серков / Коммерсантъ

Два года назад адвокат Танзили Комковой уже обращался в суд с аналогичным ходатайством, но затем аннулировал его.

В декабре 2021 года Центральный райсуд Кемерова приговорил Танзилю Комкову к 18 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 млн руб. по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег). В срок отбывания наказания ей зачли время содержания под стражей с 30 марта 2018 года по 26 сентября 2023 года (вступление приговора в законную силу), расчет производился по формуле «один день в СИЗО за полтора дня в колонии общего режима». Отбывать наказание экс-чиновницу отправили в ИК-9 Новосибирска.

По версии следствия, за взятки, общая сумма которых составила 7 млн руб., экс-глава кузбасской инспекции Госстройнадзора закрывала глаза на нарушения при строительстве ТЦ «Зимняя вишня». В итоге ТЦ был введен в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей. В марте 2018 года там при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

По делу о пожаре к уголовной ответственности привлекли полтора десятка человек, в том числе спасателей, принимавших участие в тушении, их руководителей из регионального МЧС, представителей «Зимней вишни» и компании-собственника ТЦ.

Илья Николаев