Партсписок КПРФ на выборах в красноярское заксобрание возглавила Елена Родикова

Первый секретарь красноярского крайкома КПРФ, депутат законодательного собрания Красноярского края Елена Родикова возглавила партсписок кандидатов на выборах в новый созыв парламента региона. Партсписок занесен в ГАС «Выборы».

Всего в общекраевую часть партсписка Компартии вошли три человека. На второй строчке находится гендиректор ООО «Победа» Алан Елбакиев, на третьей — депутат минусинского окружного совета Марина Бубликова. Таким образом, по сравнению с предыдущими выборами 2021 года первая тройка кандидатов партии полностью сменилась. Пять лет назад партсписок КПРФ возглавляли Андрей Новак, Александр Бойченко и Андрей Метцлер.

Ранее региональное отделение КПРФ сообщало о том, что госпожа Родикова выдвинута в Госдуму РФ в Енисейском одномандатном округе №61.

Как писал «Ъ-Сибирь», всего восемь партий подали списки кандидатов в крайизбирком: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Зеленые», Партия пенсионеров и «Родина».

Валерий Лавский