Мост на остров Татышев в Красноярске построят за 1 млрд рублей

Департамент муниципального заказа администрации Красноярска объявил тендер на строительство пешеходного перехода в районе ул. Якутской на остров Татышев. Стартовая цена контракта — 1,06 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 июля, указывается на портале госзакупок. Средства выделят из городского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, длина моста составит 278,9 м, ширина прохожей части — 6,5 м. Расчетная пешеходная нагрузка определена в 400 кгс на кв. м. Кроме того, подрядчику предстоит организовать велодорожки, системы освещения, видеонаблюдения, а также благоустроить близлежащую территорию. Работы необходимо завершить к 25 ноября 2027 года.

В декабре прошлого года была проведена историко-культурная экспертиза по строительству моста. Препятствий к земляным работам ученые тогда не обнаружили.

Александра Стрелкова