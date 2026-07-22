«Соликамскбумпром» планирует заключить соглашение с инвестором осенью

АО «Соликамскбумпром» собирается подписать соглашение с инвестором для обеспечения работы предприятия и расчетов с кредиторами. Соответствующий документ может быть подписан в сентябре, сообщили вчера представители компании во время судебного заседания в Арбитражном суде Пермского края. Информацию о том, кто может стать инвестором, они не раскрыли.

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Напомним, сейчас в арбитражном суде рассматриваются заявления нескольких компаний, требующих банкротства «Соликамскбумпрома». Согласно карточке дела, всего о вступлении в дело о банкротстве заявили около 15 организаций. Общая сумма требований к предприятию на сегодняшний день превышает 1,3 млрд руб. В частности, свои требования заявили ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», а также ООО «Генеральная энергетическая компания», которое пытается взыскать с предприятия более 30 млн руб., и еще несколько юрлиц. Самая большая задолженность «Соликамскбумпрома», признанная судом, составляет свыше 468 млн руб. Речь идет о долге перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», которое добивается банкротства должника. Заявители крайне скептически отнеслись к словам представителей ответчика о заключении соглашении с инвестором. Также они отметили, что на данный момент у предприятия нет финансовой возможности рассчитаться по всем требованиям. Так, представитель «Газпром межрегионгаз Пермь» настаивала на введении в отношении АО «Соликамскбумпром» процедуры наблюдения. Эту позицию поддержал и представитель ПАО «Пермэнергосбыт», сумма задолженности перед которым у предприятия составляет более 400 млн руб.

Суд обратил внимание, что со стороны должника не было представлено документов, подтверждающих наличие потенциального инвестора и ведения с ним переговоров. Вместе с тем председательствующая отметила, что введение наблюдения является крайней мерой. По ее словам, суд готов отложить рассмотрение дела при условии наличия документов, подтверждающих намерение предприятия выйти из сложившейся финансовой ситуации. Следующее заседание состоится 30 июля.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основное направление деятельности — производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным циклом производства (от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции). Основная часть акций принадлежит наследникам Виктора Баранова и топ-менеджменту; еще 5,21% акций находится в собственности ООО «Калиостро кэпитал». Чистый убыток общества по итогам 2025 года составил 4,8 млрд руб. В настоящее время АО находится в тяжелом финансовом положении. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания является ответчиком по делам на сумму свыше 3 млрд руб.