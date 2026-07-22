«Уверен, что высокая оценка деятельности предприятия – это закономерный итог»

Группа «ПРОДО» направит более 2,9 млрд рублей на развитие производств в Омской области. Соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума в текущем году. Более 1,7 млрд инвестиций будет направлено на развитие птицефабрики в Омской области. Проект предполагает перевооружение производственных мощностей и сопутствующей инфраструктуры «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» в целях обеспечения эффективного процесса выращивания птицы. О реализации проекта и планах по развитию предприятия мы поговорили с директором «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» Михаилом Трапезниковым.

Директор «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» Михаил Трапезников

Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «ПРОДО»

– На «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» стартовал масштабный проект по модернизации производства. Что именно запланировано сделать и что уже выполнено?

– На предприятии реализуется масштабный проект по модернизации производства. В рамках первого этапа мы уже ввели в эксплуатацию восемь обновленных птичников и на этих площадках добились значительных результатов. В текущем году мы приступили ко второму этапу: общая площадь реконструкции составит более 60 тыс. кв. метров для единовременного содержания более 2 млн голов бройлеров. Предполагается полная автоматизация процессов выращивания птицы на базе самого современного оборудования с установкой системы диспетчеризации, управления климатом, подачей воды и кормов. Серьезное внимание направлено на усиление уровня биобезопасности предприятия, улучшение условий труда сотрудников, автоматизацию и внедрение искусственного интеллекта.

ПРОДО Птицефабрика Сибирская

Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «ПРОДО»

– Каких результатов удалось добиться на обновленных площадках?

– Наше предприятие смогло добиться рекордно высокого индекса эффективности бройлерного производства. Этот индекс рассчитывается по формуле с учетом показателей сохранности поголовья, среднесуточного привеса, живого веса птицы и конверсии корма. На обновленных площадках он достиг 485 при среднеотраслевом 435. В апреле этого года мы получили платиновый сертификат клуба «РОСС-400» от компании Авиаген, мирового лидера в генетическом развитии сельскохозяйственной птицы. Они также отметили, что это лучший результат в России на таком большом поголовье. Уверен, что высокая оценка деятельности предприятия – это закономерный итог длительной работы всего нашего коллектива.

Корпус выращивания

Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «ПРОДО»

– Действительно, сплоченный коллектив, особенно на таком крупном предприятии, залог успеха. Как решаете извечную проблему кадрового голода в АПК?

– Кадровый голод сегодня уже не проблема, а системный вызов. Предприятия вынужденно приспособились работать в условиях нехватки кадров. Мы стремимся минимизировать этот показатель, и тут я вижу три направления приложения усилий. Во-первых, механизация и автоматизация производства. Снижение доли ручного, монотонного, а порой и тяжелого труда позволяет высвободить людей для более квалифицированных операций. Во-вторых, выращивание специалистов с «нуля». Мы не ждем готовых специалистов, у нас работает институт наставничества. Активно работаем с учреждениями образования региона: участвуем в учебных программах, приглашаем на оплачиваемую практику. В-третьих, комфортные условия труда и социальный пакет – это базовые условия: стабильные выплаты заработной платы, премирование сотрудников за результаты, бесплатное питание, корпоративный транспорт, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, мероприятия для семей сотрудников и многое другое. Растущие объемы производства, изменение технологий и требований биобезопасности требуют от нас новых подходов в работе, в том числе в организации рабочего и бытового пространства для сотрудников. При реконструкции мы создали современные и эргономичные условия труда и отдыха. Такой подход мы будем транслировать на другие участки птицефабрики.

Открытие нового корпуса цеха инкубации

Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «ПРОДО»

– Соглашение в рамках ПМЭФ рассчитано на два года. А какие результаты ждете в целом по итогам реализации проекта?

– Ожидаем, что проект позволит нарастить выпуск готовой продукции из мяса птицы более чем на 40%. Помимо модернизации инфраструктуры, мы проводим большую работу по улучшению условий выращивания бройлеров: изменили подход к профилактике здоровья поголовья, перешли на отечественные вакцины, корма на 100% собственного производства «ПРОДО Зерно Комбикорма», модернизированы условия содержания птицы и многое другое. Все это даст нам рост объемов выращивания. Убойно-перерабатывающий комплекс мы дооснащаем и параллельно готовим к приемке увеличенного объема сырья.

Цех инкубации

Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «ПРОДО»

– Плюс 40%. Что скрывается за этой цифрой? За счет каких категорий планируете рост?

– Наш покупатель все чаще выбирает полуфабрикаты и кулинарию из мяса птицы вместо «тушки». Поэтому большую ставку мы делаем именно на полуфабрикаты и деликатесную группу из птицы. Хорошо растут такие категории, как «котлеты» и «куриные колбаски»; интересно, что колбаски все меньше становятся продуктом к гриль-сезону и завоевали потребителя независимо от времени года. Продукцию мы продолжим выпускать под ведущими брендами «Троекурово» и «Рококо», новых в ближайшей перспективе не планируем.

Участок переработки

Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «ПРОДО»

– Если не новые марки, может, новые рынки сбыта?

– Действительно, расширение географии продаж и углубление переработки – две ключевые задачи стратегии развития предприятия. Есть планы на экспорт, сейчас мы как раз проходим аттестацию для экспорта продукции в Китай. В Группе «ПРОДО» опыт экспорта уже имеет птицефабрика в Калужской области, рынок нам понятен, и куриные субпродукты там обладают высоким спросом. Что касается России, наш фокус внимания – Омская область и соседние регионы. Мы нацелены на устойчивый рост в Сибирском регионе.

Видео предоставлено пресс-службой Группы «ПРОДО»

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