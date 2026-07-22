КПРФ сообщила о задержании своего кандидата в томскую облдуму

Томский обком КПРФ сообщил о задержании и последующем освобождении одного из своих кандидатов в законодательную думу региона — Александра Губина. Ветеран СВО намерен баллотироваться в одномандатном округе №19 на территории ЗАТО Северск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

«Поздно вечером 15 июля наш товарищ, ветеран СВО Александр Губин был задержан возле своего дома в Томском районе… Правоохранители устно сообщили, что Александра обвиняют в самовольном оставлении части (ст. 337 УК РФ). Без официального предъявления обвинений наш товарищ был взят под стражу и вывезен из региона»,— говорится в заявлении обкома от 21 июля.

В нем также указывается, что после вмешательства депутатов фракции КПРФ в Госдуме РФ подтвердилось, что Александр Губин уже уволен со службы по состоянию здоровья. После этого он был отпущен на свободу. В руководстве регионального отделения Компартии считают задержание кандидата фактом политического давления на партию в преддверии выборов.

Валерий Лавский