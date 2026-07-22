По итогам шести месяцев 2026 года «Сибцем» сократил производство цемента на 19%

Холдинг «Сибирский цемент» («Сибцем») подвел итоги первого полугодия 2026 года. В период с января по июнь пять цементных заводов компании произвели 1,8 млн т цемента, что на 19% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ

«Топкинский цемент» — базовый производственный актив холдинга — в первом полугодии 2026 года сократил выпуск на 26%, до 662,5 тыс. т. «Искитимцемент» снизил объем производства на 6%, до 498,9 тыс. т, «Красноярский цемент» — на 12%, до 271 тыс. т, «Ангарскцемент» — на 38%, до 206,6 тыс. т, «ТимлюйЦемент» — на 6%, до 168,4 тыс. т.

«Сибирский бетон» отгрузил заказчикам 85,4 тыс. куб. м бетонов и растворов (-28%). «Горная компания» снизила выпуск продукции на 70%, до 11 тыс. т. На комбинате «Волна» изготовлено 2,7 млн кв. м хризотилцементных изделий. Падение к первому полугодию 2025 года — 25%.

«В январе-июне емкость цементного рынка Сибири упала на 11,5% к уровню первого полугодия 2025-го: макрорегион потребил 2,5 млн т строительного материала. Сейчас наблюдается сезонное увеличение спроса: в текущем году мы фиксируем более выраженную, чем обычно, сезонность потребления»,— отметил первый вице-президент «Сибцема» Александр Леготин. По его оценке, в 2026 году емкость сибирского рынка упадет на 13-15%.

«Сибирский цемент» объединяет 14 предприятий и входит в тройку крупнейших производителей цемента РФ. По итогам 2025 года пять заводов холдинга выпустили 4,6 млн т цемента (-16%).

Михаил Кичанов