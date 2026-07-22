Суд Ачинска отправил в колонию курьеров, похитивших у пенсионеров 1,7 млн рублей

В Красноярском крае к двум с половиной годам колонии приговорили двух курьеров, работавших на телефонных мошенников. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), рассказали в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По материалам ведомства, в мае-июне 2025 года обвиняемые вступили в сговор с неустановленными лицами с целью хищения денежных средств у пенсионеров. В преступной группе они выполняли роль курьеров. Под предлогом необходимости сохранения сбережений на «безопасных счетах» злоумышленники похитили у трех пожилых людей 1,7 млн руб.

При обмене денежных средств на криптовалюту аферистов задержали сотрудники правоохранительных органов. Остальных участников мошеннической схемы предстоит установить следствию.

Илья Николаев