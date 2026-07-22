Томский облизбирком нашел недостатки в документах партсписка кандидатов ЛДПР

Избирательная комиссия Томской области известила региональное отделение (РО) ЛДПР о недостатках, выявленных в документах списка кандидатов партии на выборах в законодательную думу. Соответствующее постановление избирком издал 21 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Из текста извещения следует, что недостатки касаются трех кандидатов из трех территориальных групп партсписка. В случаях с ними избирком не получил все необходимые данные о близких родственниках претендентов на мандаты.

Всего в партсписке ЛДПР, который возглавляют председатель партии Леонид Слуцкий и депутат областного парламента, координатор РО Станислав Карпов, 37 кандидатов. Изменения в документы должны быть внесены не позднее 23 июля.

По данным томского облизбиркома, к настоящему времени три партии представили списки своих кандидатов в областную думу: ЛДПР, «Единая Россия» и «Новые люди».

Валерий Лавский