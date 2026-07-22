За мандат депутата Госдумы в Республике Алтай будут бороться однофамильцы

Кандидатом от «Новых людей» на выборах депутата Госдумы РФ в Алтайском одномандатном округе №2 стал Айрат Бакрасов. Его данные занесены в ГАС «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Господин Бакрасов работает директором КУ «Управление капитального строительства Республики Алтай». Он однофамилец кандидата от КПРФ, первого секретаря усть-канского райкома партии Аржана Бакрасова. Аржан Бакрасов уже зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы, как и представитель ЛДПР, депутат госсобрания — эл курултая Роман Рехтин.

Всего в округе №2, который охватывает всю территорию Республики Алтай, выдвинуты семь претендентов. В их числе также депутат госсобрания Александр Груздев («Справедливая Россия»), директор ООО «Ателье мебели» Сергей Кухтуеков («Яблоко»), самозанятый Павел Пастухов («Коммунисты России») и министр молодежной политики и спорта региона Александр Суразов («Единая Россия»).

Валерий Лавский