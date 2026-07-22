Шесть тысяч домов остались без света на Алтае из-за шквалистого ветра

В Алтайском крае вечером 21 июля в двух районах произошло отключение электричества из-за порывов ветра до 33 м/с и более. Без света остались шесть тыс. домов в 44 населенных пунктах, сообщает ГУ МЧС региона.

По данным ведомства, отключения электроэнергии произошли в Чарышском и Краснощековском районах. В последнем поступило 17 обращений о повреждении кровель зданий. На место происшествия выехали оперативная группа и аэромобильная группировка (27 человек и четыре единицы техники).

В Краснощековском районе работает группа администрации района, планируется сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям района.

Александра Стрелкова