Успеть до осени

В июне 2026 года в регионах Приволжского федерального округа резко выросли объемы ипотечного кредитования: количество выдач увеличилось в среднем на 35,4%, а объем — на 53,7% по сравнению с маем. Наиболее заметную динамику показали Башкортостан, где объем выдач вырос на 71%, Удмуртия — на 63%, а также Татарстан — на 63%, где банки оформили 3,7 тыс. кредитов на 17,55 млрд рублей. Эксперты связывают всплеск с ажиотажным спросом накануне изменения условий семейной ипотеки, однако отмечают, что говорить об устойчивом восстановлении рынка пока преждевременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По итогам июня 2026 года в Приволжском федеральном округе зафиксирован рост ипотечного кредитования — в среднем на 35,4% по количеству и на 53,7% по объему по сравнению с маем, об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

В Республике Татарстан банки выдали 3,7 тыс. ипотечных кредитов на 17,55 млрд рублей, что на 44% больше по количеству и на 63% по объему, чем месяцем ранее. Средний чек составил 4,7 млн рублей (+13%), средний срок кредитования — 277 месяцев. В Чувашской Республике оформлено 1 тыс. кредитов на 4,29 млрд рублей (+43% и +62% соответственно), средний чек вырос на 13%, до 4,09 млн рублей, средний срок — 271 месяц. В Кировской области выдано 0,95 тыс. кредитов на 3,71 млрд рублей, что на 38% больше по количеству и на 56% по объему, средний чек увеличился на 13%, до 3,9 млн рублей, средний срок — 270 месяцев.

Помимо Татарстана и Чувашии среди регионов ПФО наибольшую динамику роста объема выдач показали Башкортостан (+71% за месяц) и Удмуртия (+63%). Наименьший прирост объема зафиксирован в Саратовской области (+34%) и Ульяновской области (+40%).

В целом по России в июне банки выдали 107,1 тыс. ипотечных кредитов, что на 30% больше, чем в мае, и на 49% больше в годовом выражении. Общий объем выдач достиг 487,1 млрд рублей (+44% за месяц и +56% за год), средний размер кредита составил 4,55 млн рублей, увеличившись на 0,44 млн за месяц и на 0,19 млн по сравнению с июнем прошлого года. Средний срок ипотеки в июне составил 246 месяцев.

Генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро Михаил Алексин связывает июньский всплеск ипотечных выдач с ажиотажем вокруг ожидаемого изменения условий семейной ипотеки.

«В июне 2026 года темпы выдачи ипотечных кредитов достигли максимальных значений за год. Причиной стала новость о пересмотре правил семейной ипотеки, которые должны были вступить в силу 1 июля, но были перенесены на октябрь. Эта новость создала импульс на рынке недвижимости, став стимулом для заемщиков успеть завершить покупку жилья в кредит до конца I полугодия», — отметил Михаил Алексин.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов сообщил «Ъ Волга-Урал», что говорить об устойчивом восстановлении рынка пока преждевременно.

«На мой взгляд, июньский всплеск носит все же ограниченный характер, и говорить об устойчивом восстановлении пока преждевременно. Хотя поскольку ужесточение условий по "семейной ипотеке" было перенесено на октябрь, в предстоящие месяцы спрос на нее, по-видимому, будет оставаться несколько повышенным. Между тем я рассчитываю, что ЦБ сможет позднее в этом году возобновить смягчение монетарной политики, и вслед за постепенным снижением ключевой ставки продолжат плавно идти вниз ставки по рыночной ипотеке, что будет способствовать дальнейшему постепенному оживлению выдач в этом сегменте», — заключил эксперт.

Влас Северин