Московский инвестор оспорит расторжение договора аренды 2,6 га в Саратове

Арбитражный суд Поволжского округа 30 июля рассмотрит кассационную жалобу московского ООО «Премиум-Эстейт» на решение о расторжении договора аренды участка площадью 26,3 тыс. кв. м на 1-м Азовском проезде в Саратове. Договор был заключен в 2013 году на 49 лет под строительство производственных объектов V класса опасности. Право аренды несколько раз переходило между разными лицами, в 2020 году его получила столичная компания, совладельцем которой является Сергей Злыгарев.

ООО «Премиум-Эстейт» зарегистрировано в Москве в 2016 году. Компания занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Учреждают фирму Сергей Злыгарев и Владислав Немчинов. «Премиум-Эстейт» не имеет выручки, а убытки в 2025 году оцениваются в 245 тыс. руб. В 2022 году «Премиум-Эстейт» включился в банкротство саратовского застройщика ТСУ «Энгельсстрой», став правопреемником кредитора АО «Экономбанк» с требованиями 75,6 млн руб. вместо ранее озвученных 101,1 млн. Господин Злыгарев предложил мировое соглашение с оплатой 70% долга, отсрочкой до 2024 года и списанием процентов, но банк «Открытие» выступил против.

Решение о расторжении договора аренды принял 12-й Арбитражный апелляционный суд в марте этого года по жалобе мэрии Саратова. Суд установил, что «Премиум-Эстейт» систематически задерживала арендные платежи. В 2022–2024 годах администрация несколько раз взыскивала долг через Арбитражный суд Москвы, а сама задолженность свыше 240 тыс. руб. была погашена только в ходе нынешнего разбирательства. Также установлено, что компания около 12 лет не осваивала участок и пыталась продать право аренды за 21,5 млн руб.

Первая инстанция отказала администрации, ссылаясь на обеспечительные меры суда общей юрисдикции по иску природоохранной прокуратуры, которая добивалась ликвидации свалки в объеме 10 тыс. куб. м на участке. Апелляция указала, что запрет касался только регистрационных сделок с землей и не препятствовал получению градостроительного плана, который «Премиум-Эстейт» оформил лишь в сентябре 2024 года.

Нина Шевченко