Первый перевозчик на деревне

В Пермском округе будет реализован инвестпроект в сфере агротуризма. Его инициатором выступил перевозчик, экс-начальник комитета по транспорту Перми Игорь Сасунов. На площади в 3 га он намерен построить гостевые дома и глэмпинг. Объем инвестиций составит не менее 25 млн руб. Эксперты считают, что агротуризм имеет большой потенциал для развития, но при выборе локации необходимо ориентироваться на местные достопримечательности, иначе привлекать турпоток будет непросто.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Перевозчик, директор ООО «Автомиг» Игорь Сасунов, занялся реализацией в Пермском округе инвестиционного проекта по созданию туристической агродеревни «Протомедово». В администрации Пермского муниципального округа рассказали, что соответствующее соглашение было заключено по итогам заседания местного совета по улучшению инвестиционного климата в конце мая. Сейчас на территории в 3 га уже обустроен форелевый пруд, пасека, в дальнейшем предприниматель намерен обустроить осетровый пруд. В этом году господин Сасунов планирует ввести в эксплуатацию два гостевых дома, а в следующем в агродеревне появится глэмпинг и гостевой дом на 16 человек. Также бизнесмен намерен построить апидомик.

«Для округа реализация проекта означает появление нового туристического продукта, что ведет к привлечению дополнительного потока посетителей в сельскую местность, а также к созданию новых рабочих мест. Администрация рассматривает этот проект как точку роста, которая укрепляет местную экономику и повышает узнаваемость территории»,— пояснили в пресс-службе администрации.

Сам господин Сасунов уверен, что комплекс будет пользоваться спросом круглогодично благодаря расположению рядом с горнолыжной базой. Объем инвестиций в проект предприниматель не раскрыл.

Игорь Сасунов известен в Перми как бизнесмен, занимающийся автобусными перевозками. В начале 2000-х он возглавлял некоммерческое партнерство частных автоперевозчиков «Автоликон», которое затем основало транспортную компанию. В 2006–2008 годах руководил комитетом по транс­порту администрации города, а также был заместителем руководителя департамента дорог и транспорта. В 2020 году возглавил пермский филиал федеральной компании «Автомиг».

Весной этого года власти Прикамья приняли стратегию развития туризма в регионе до 2035 года. Среди ключевых целей — попадание в десятку Национального туристического рейтинга. Предполагается, что реализация стратегии позволит привлекать в регион более 2 млн туристов ежегодно. Помимо событийного туризма, приоритетными направлениями были определены социальный, детский, сельский и самодеятельный туризм. В прошлом году турпоток в регионе составил 1,6 млн человек. При этом объем туристических услуг в Пермском крае за последние четыре года вырос в пять раз и по итогам прошлого года составил 20 млрд руб.

Генеральный директор ООО «Фирма международного туризма „Валида“» (развивает экоотель «Еремичи» в Ильинском районе) Елена Шперкина считает, что агротуризм очень востребованное направление. По ее мнению, особенным спросом он пользуется у молодежи, которая хочет побыть в тишине, поближе к природе. По словам госпожи Шперкиной, для успеха проекта его необходимо наполнить активностями, чтобы туристам было чем заниматься. Это может быть рыбалка, переработка или сбор продуктов. По ее словам, главная проблема агронаправления — найти персонал. Эксперт также отметила, что у подобных проектов длительный срок окупаемости (7–10 лет).

Директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ) Иван Огородов отметил, что как самостоятельная большая отрасль агротуризм развивается неустойчиво. Он вспоминает, что в стратегии развития АПК Прикамья агротуризм ранее выделялся как отдельное направление. По словам эксперта, наиболее подходящие территории для его развития это Добрянский, Кунгурский, Ильинский и Пермский районы, а также Суксун, Елово и Чайковский. «Для развития агротуризма нужны другие объекты притяжения с уже сформированным туристическим потоком. Это могут быть туристические локации или локальные развлечения (типа фестивалей), потому что одной только агродеревне самостоятельно генерировать туристический поток очень сложно. Кроме того, агротуризм — это довольно длинные деньги со сроком окупаемости шесть-восемь лет»,— оценил сложности проекта директор НИИСХ.

Ирина Суханова