Ульяновские парашютистки заняли первое место на всероссийских соревнованиях

С 17 по 19 июля в Йошкар-Оле прошли Всероссийские соревнования по парашютному спорту, посвященные памяти Героя России Марка Евтюхина и подвигу 6-й роты псковских десантников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ульяновские ульяновские парашютистки Ольга Кравченко, Татьяна Хасанова и Анна Гусева заняли первое место Фото: Сергей Косинский Фото: Анджела Говорова Следующая фотография 1 / 2 Ульяновские ульяновские парашютистки Ольга Кравченко, Татьяна Хасанова и Анна Гусева заняли первое место Фото: Сергей Косинский Фото: Анджела Говорова

В турнире приняли участие 60 спортсменов из 13 регионов России. Ульяновскую область представляли две команды: три девушки и трое мужчин. Как сообщили «Ъ-Волга» в Федерации парашютного спорта Ульяновской области, в командных прыжках на точность приземления одинаковое количество сантиметров набрали две команды: Ульяновской области и Республики Татарстан. Они и разделили 1-е место. Кубок победителя вручен ульяновской команде, в составе которой мастер спорта международного класса Ольга Кравченко, мастера спорта Татьяна Хасанова и Анна Гусева. Все они — представители 104-й воздушно-десантной дивизии. Вторая команда Ульяновска в составе мастеров спорта Дмитрия Саталкина и Александра Евплова, а также кандидата в мастера спорта Владимира Целовальникова остановилась в шаге от пьедестала, всего 2 см уступив команде Авиалесоохраны России.

Сергей Титов, Ульяновск