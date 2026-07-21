Узбекистан создает международный коммерческий суд и финансовый центр

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал конституционный закон «О Ташкентском международном финансовом центре» (ТМФЦ). Документ предусматривает создание в стране специальной юрисдикции с собственным регулированием и коммерческим судом. Закон вступит в силу 25 июля.

Одним из ключевых элементов новой юрисдикции станет Ташкентский международный коммерческий суд (ТМКС), состоящий из суда первой инстанции и апелляционного суда. Он будет рассматривать коммерческие, корпоративные и финансовые споры, связанные с деятельностью центра. Суд сможет принимать к рассмотрению и другие дела при наличии на это соглашения сторон. Кроме того, ТМКС сможет содействовать в спорах, администрируемых Ташкентским международным арбитражным центром, в том числе принимать обеспечительные меры по искам, рассматривать заявления об отводе арбитров, признании и исполнении арбитражных решений.

На территории финансового центра будет действовать особый правовой режим. Помимо конституции Узбекистана, специального закона и актов самого центра, при рассмотрении споров предполагается применять право Англии и Уэльса, а также принципы общего права и права справедливости — в части, не противоречащей национальному законодательству. Решения органов финансового центра планируется официально публиковать на английском языке. Неопубликованный в реестре текст не будет иметь юридической силы для участников центра. Существенные регуляторные решения, как правило, должны будут проходить общественное обсуждение и оценку регулирующего воздействия.

Создание собственной судебной и арбитражной инфраструктуры должно стать одним из инструментов привлечения иностранных инвестиций. В числе целей ТМФЦ закон называет продвижение Узбекистана как международной площадки для разрешения споров.

Варвара Кеня