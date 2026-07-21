На Мосбирже за день прошли дискретные аукционы по акциям восьми компаний

На Мосбирже (MOEX: MOEX) за 21 июля прошли дискретные аукционы по акциям «Соллерс» (проводились два раза), «Самолет», «ЭсЭфАй», Whoosh, «Группы Астра», КАМАЗа, «Делимобиля» и «Светофора».

Аукционы длились 30 минут и состояли из трех серий по 10 минут. Основная причина — резкий рост стоимости бумаг компаний за 5 минут. Например, как следует из данных площадки, акции «Соллерса» выросли на 70%, «Самолета» — на 20%.

Дискретный аукцион — это специальный механизм, который биржа использует для снижения волатильности. Вместо обычных торгов он собирает заявки на покупку и продажу, чтобы определить справедливую цену.