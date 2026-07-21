На Мосбирже за день прошли дискретные аукционы по акциям восьми компаний
На Мосбирже (MOEX: MOEX) за 21 июля прошли дискретные аукционы по акциям «Соллерс» (проводились два раза), «Самолет», «ЭсЭфАй», Whoosh, «Группы Астра», КАМАЗа, «Делимобиля» и «Светофора».
Аукционы длились 30 минут и состояли из трех серий по 10 минут. Основная причина — резкий рост стоимости бумаг компаний за 5 минут. Например, как следует из данных площадки, акции «Соллерса» выросли на 70%, «Самолета» — на 20%.
Дискретный аукцион — это специальный механизм, который биржа использует для снижения волатильности. Вместо обычных торгов он собирает заявки на покупку и продажу, чтобы определить справедливую цену.
Московская биржа регулярно использует дискретные аукционы для стабилизации цен при их резких колебаниях. Такой механизм применяется, когда стоимость акций, входящих в индекс Мосбиржи, изменяется более чем на 20% в течение 10 минут подряд. Это может происходить как при значительном росте акций, так и при их резком падении. Цель аукциона — замедлить движение цен, собрать заявки и определить более справедливую цену, чтобы избежать манипуляций и защитить инвесторов от неэффективного ценообразования.
Введение дискретных аукционов стало альтернативой полной приостановке торгов. Банк России и Мосбиржа совместно работают над механизмами противодействия нестандартным движениям цен, особенно для акций третьего эшелона, где наблюдается повышенная волатильность, часто вызванная дисбалансом спроса и предложения, а также эмоциональным поведением инвесторов. Эти меры направлены на предотвращение формирования «пузырей», которые могут привести к коррекции всего рынка. Иногда биржа также использует асимметричные границы ценового коридора и сужение ценовых коридоров для бумаг с небольшим free-float.