В Саратовской области расходы на зарплаты бюджетников повысят на 2 млрд рублей

В бюджет Саратовской области вносят правки. На заседании думского комитета по бюджету, налогам и собственности их представила глава областного минфина Ирина Бегинина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Чиновница рассказала, что в доходах бюджета появилось 2,5 млрд руб. — это целевые поступления из других бюджетов страны, их удалось привлечь благодаря председателю Госдумы Вячеславу Володину.

На эти деньги запланировали работы по скоростному трамваю. С учетом областного софинансирования в 2026 году заложат 1,2 млрд руб., в 2027-м — 3,8 млрд, а в 2028-м — 1 млрд руб.

Федеральную дотацию в размере 1,3 млрд руб. пустят на три вещи: поднимут норматив стоимости горячего питания в школах на 804,8 млн руб., введут ежемесячные выплаты учителям на 233,5 млн руб. и приведут в порядок Ленинский район Саратова, на что уйдет 295 млн руб.

Кроме того, из областного бюджета дополнительно выделят 1,5 млрд руб. на школьное питание и учительские выплаты, а также 341 млн руб. на благоустройство Саратова — эти расходы потом перекроют за счет других поступлений.

На зарплаты бюджетникам закладывают больше 2 млрд руб. — это должно дать прирост не меньше 10% по сравнению с прошлым годом. Губернатор распорядился выделить 559,5 млн руб. на стройку, реконструкцию и капремонт социальных объектов.

Ресурсоснабжающие организации получат 200 млн руб., чтобы у жителей области не перебоило с водой. На саратовский электротранспорт предусмотрели 150 млн руб.

Муниципалитетам перечисления из бюджета вырастут на 5,2 млрд руб. и составят 76,9 млрд руб. Резервный фонд правительства области пополнят на 1,5 млрд руб. А верхнюю планку госдолга, наоборот, снизят на 2 млрд — с 58,5 млрд до 56,5 млрд руб., так как часть федеральных кредитов списали. В итоге доходы бюджета составят 199,1 млрд руб., расходы — 224,7 млрд руб., а дефицит — 25,6 млрд руб.

Татьяна Смирнова