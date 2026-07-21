Россия обошла Германию по производству пива и вошла в топ-5 мировых лидеров

Россия по итогам 2025 года вошла в пятерку мировых лидеров по производству пива, обогнав Германию. Согласно докладу BarthHaas, в РФ сварено 90,098 млн гл — это пятый показатель в мире после Китая, США, Бразилии и Мексики. Годом ранее объем был чуть выше — 90,83 млн гл, передает ТАСС.

Германия опустилась на шестое место с 79,238 млн гл, показав самое сильное падение в Европе: минус 4,7 млн гл к 2024 году. Доля ФРГ в мировом выпуске составила 4,2%. Глобальное производство пива сократилось на 0,7% — до 189,6 млрд л, включая безалкогольные сорта.

Наибольший спад зафиксирован в Австралии и Океании (минус 2,4%), в Европе — минус 1,6% (до 51 млрд л), в Азии — минус 1,2% (до 59 млрд л). Китай остается крупнейшим пивоваром с долей более 1/6 мирового объема. Северная Америка снизила выпуск на 1,9% до 34 млрд л.

В BarthHaas не ждут восстановления в 2026 году. «Прогнозируем стабильные объемы с тенденцией к небольшому снижению», — заявил управляющий директор Томас Райзер. Рост в Африке и Южной Америке, по его словам, будет нивелирован спадом в Европе и Северной Америке, что сохранит напряженность на рынке хмеля.