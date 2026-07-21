«Мосты жечь рано»

В Кремле ничего не знают о предполагаемом визите директора ФБР Кэша Патела в Москву. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие поездки обычно проходят в непубличном режиме. Ранее издание Politico со ссылкой на американских чиновников сообщило, что глава спецслужбы планирует посетить Россию в середине октября. Политический обозреватель “Ъ FM” не исключает, что подобные сообщения могут быть умышленным информационным вбросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Газета Politico выдала очередную сенсацию: в октябре в Россию якобы приедет директор ФБР Кэш Пател. Визит продлится два дня. По данным источников издания, высокий гость намерен посетить и Москву, и Санкт-Петербург. Принимающая сторона — Федеральная служба безопасности.

Неизвестным остается самое главное — цель поездки. В публикации речь идет о некой деликатной миссии. Ни Кремль, ни Белый дом информацию не подтверждают. Возможно, речь идет об умышленном вбросе противниками Дональда Трампа, ведь Кэш Пател считается человеком лично преданным действующему президенту и относительно лояльным России.

В 2016 году, будучи прокурором по делам о терроризме, он получил широкую известность благодаря разоблачению и опровержению так называемого Рашнгейта, связей команды Трампа с Москвой. Он тогда и с Александром Овечкиным фотографировался, и гонорар за участие в пророссийских так называемых фильмах получал. При этом пока что его сложно представить, например, в роли нового переговорщика по Украине. Нельзя же отбирать хлеб у Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Контакты по линии спецслужб ведутся обычно в тишине, кулуарно. В этой связи логичнее было бы увидеть в Москве директора ЦРУ, а на ФБР. Так ведь?

Но можно предположить, что Пател едет, дабы договориться о невмешательстве в очередную кампанию в Америке.

Выборы в Конгресс должны состояться через две недели после этого визита. Хотя, конечно, РФ любое такое вмешательство опровергает. В любом случае подобные сообщения как бы служат доказательством того, что контакты между Москвой и Вашингтоном не прерваны и мосты сжигать рано, о чем сейчас активно пишут, в частности, западные СМИ. Вот такое сохранение партнерства, пусть в кулуарном формате и на уровне вбросов в СМИ особенно актуально на фоне обсуждения в США законопроекта Грэма-Блюменталя о «разрушительных антироссийских санкциях».

Так может показаться, что Дональд Трамп очень не хочет его утверждения именно в том виде, в котором сейчас представлен документ. Американский лидер пытается «разбавить» его некими дополнениями, включив в него Иран и его прокси. Между тем в ноябре и глава Белого дома, и президент РФ Владимир Путин должны отправиться в Китай на саммит АТЭС. Там может состояться их новая встреча.

Дмитрий Дризе