Горючая пора

Поставки дизельного топлива для агропромышленного комплекса Нижегородской области удалось стабилизировать, сейчас власти налаживают поставки бензина, сообщил замминистра сельского хозяйства Олег Григорьев. 31,5 тыс. т дизеля и 6 тыс. т бензина необходимо для уборки урожая, с весны стоимость топлива увеличилась на 20-30%. Теперь аграрии закупают дизтопливо по прямым договорам с дочерним предприятием ЛУКОЙЛа «Ликард» и через региональных операторов, поставки бензина регулировали увеличением лимита по топливным картам. Предприятиям АПК рекомендовано запастить топливом, им и организациям пищевой промышленности могут предоставить право заправляться вне очереди наравне с экстренными службами. Участники рынка отмечают оперативность помощи со стороны профильного министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ситуацию с поставками дизельного топлива предприятиям АПК Нижегородской области удалось стабилизировать, рассказал замминистра сельского хозяйства Олег Григорьев на заседании комитета заксобрания по развитию сельских территорий 21 июля. При дефиците дизеля и бензина в области властям удалось договориться с «дочкой» ЛУКОЙЛА «Ликард» об отгрузках для предприятий пищевой промышленности и сельхозпроизводителей в преддверии уборочной кампании, для которой требуется 31,5 тыс. т дизельного топлива и 6 тыс. т бензина АИ-92, уточнил господин Григорьев. Дизель аграриям также поставляют региональные операторы-трейдеры — 50% общего объема отгрузок. Предприятия АПК получают 400 т дизтоплива в сутки в основном через мелкооптовые поставки объемом до 30 т, добавил чиновник.

В июле нижегородским аграриям необходимо 9,5 тыс. т дизтоплива, к 21 июля им отгрузили 5,5 тыс. т.

«В целом напряженность в последние две недели спала: если раньше мы индивидуально анализировали и сопровождали каждую заявку, то сейчас в целом вся система заявок сельхозпроизводителей (85% — «Ъ») выстраивается напрямую через соответствующие компании. Топливо отгружают», — заверил замминистра.

Впрочем, стоимость топлива в сравнении с посевной 2026 года заметно выросла: тонна дизеля производства ЛУКОЙЛ сейчас стоит 93 тыс. руб. (рост на 36%), бензин АИ-92 в мелком опте торгуется по 85,9 тыс. руб. — на 20% дороже, чем весной. Наценка трейдеров, по данным министерства, составляет 1 тыс. руб. за тонну без учета доставки горючего.

Ситуация с АИ-92 сложнее, чем с дизелем. С начала топливного кризиса бензин этой марки вообще не отгружали, позднее власти договорились с ООО «Ликард» об увеличении лимитов по топливным картам для аграриев. Предприятиям, которые покупали бензин без карт, рекомендовано срочно оформить их по договорам оферты. Сейчас прорабатывается вариант организации мелкооптовых поставок бензина в объеме до 25 т в ближайшие десять дней, однако пока отгрузки приостановлены, потому что «Ликард» самостоятельно не может их обеспечить, подчеркнул Олег Григорьев: «Ведем переговоры по возобновлению работы по мелкооптовой схеме. В министерстве собрано около 60 заявок на 450 т бензина, который необходим аграриям. Это приоритет».

Также предприятиям АПК рекомендовали сформировать запасы топлива, минимальный объем дизеля должен превысить полутора-двухмесячное потребление. К формированию резерва планируют подключить независимые сети АЗС, они могут стать «распределительным хабом» для предприятий аграрного сектора, у которых нет собственных хранилищ. Наконец, обсуждается вопрос включения аграриев в «белые списки» организаций, которые смогут заправляться на АЗС без очереди наравне с экстренными службами.

Депутаты из комитета по АПК подтвердили, что ситуация с поставками стабилизировалась.

«Было непросто, однако топливо начало поступать, хотя сначала наблюдался ажиотаж, и все напугались», — напомнил гендиректор ООО «Гранд-НН» Игорь Гордеев.

Его коллега и гендиректор АО «Ильино-Заборское» Алексей Степанов подтвердил, что «напряжение было», однако сейчас предприятие получает и дизель, и бензин.

Председатель комитета, гендиректор АО «Каравай» Игорь Тюрин отметил, что депутаты нечасто благодарят министерство, которое помогло организовать поставки горючего для хлебопекарной отрасли.

Впрочем, в самом министерстве предупредили, что ситуация с обеспечением топливом в Нижегородской области разная.

Добавим, затраты на проведение посевной кампании в Нижегородской области составили 13,2 млрд руб., различными культурами засеяны более 1 млн га. В условиях дефицита топлива в регионе действуют ограничения продаж по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномеров автомобилей, которые ввели 9 июля. Также власти анонсировали возможное ограничение продаж топлива по QR-кодам, однако это решение пока не принято.

Роман Рыскаль