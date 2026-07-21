Власти Грузии проверяют россиянок на причастность к нападению в отеле Телави

В грузинском городе Телави правоохранители изучают обстоятельства конфликта с участием российских туристок и местного жителя. Инцидент произошел в гостинице Agareni Estate во время свадебного торжества. По версии следствия, мужчина проник в номер иностранок и нанес одной из них травмы, в результате чего пострадавшая с переломом носа и ушибами головы была госпитализирована.

Местный житель Георгий Чигладзе задержан по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Однако его адвокат Лаша Капанадзе настаивает на обратном: защитник утверждает, что клиент также получил повреждения шеи, а женщина первой применила силу. Прокурор Бека Нателаури заявил, что следствие не исключает противоправных действий со стороны самих туристок и проверяет все версии.