FT: Трамп готовит новые пошлины на товары из 60 стран
Президент США Дональд Трамп готовится ввести новые пошлины от 10% до 12,5% на товары из примерно 60 стран. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.
Фото: Jacquelyn Martin / AP
Новые тарифы американский президент может ввести после истечения на этой неделе срока действия нынешних пошлин. Советники господина Трампа подготовили несколько вариантов дальнейших шагов, которые позволят США сохранить тарифы, отмечается в публикации.
Юридическим обоснованием для новых тарифов может стать расследование об использовании принудительного труда, которое американские власти начали в марте этого года. Это позволит Белому дому обойти ограничения, установленные Верховным судом после признания незаконными пошлин Дональда Трампа, введенных на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях.
При этом, как узнало FT, некоторые советники предупреждают, что введение тарифов может привести к повторению экономических потрясений прошлого года и нанести вред в преддверии промежуточных выборов.
Инициатива Дональда Трампа по введению новых пошлин является частью его последовательной торговой политики, направленной на пересмотр условий международной торговли и устранение торгового дисбаланса США. Предыдущие попытки Трампа вводить тарифы, например, на товары из Китая, Мексики, Канады и стран ЕС, часто приводили к ответным мерам со стороны торговых партнеров и опасениям по поводу глобальной торговой войны. Так, Канада и Мексика заявляли о введении ответных пошлин на американскую продукцию, а Министерство коммерции Китая подавало иск во Всемирную торговую организацию.
Экономисты предупреждают, что масштабное введение пошлин может привести к росту инфляции и замедлению экономического роста в самих США, а также к сбоям в глобальных цепочках поставок. Предыдущие тарифы Дональда Трампа уже вызывали обеспокоенность среди американских компаний, особенно технологических и розничных, поскольку их производственные цепочки сильно зависят от поставок из-за рубежа. Тем временем, сами американские потребители уже реагировали на анонсы тарифов, спешно скупая импортные товары до повышения цен.
Несмотря на критику и опасения, администрация Дональда Трампа рассматривает пошлины как рычаг давления для достижения политических и экономических целей, включая борьбу с нелегальной миграцией и наркотрафиком. В Белом доме полагали, что повышенные пошлины могут стимулировать переговоры и уступки со стороны торговых партнеров. При этом сам Дональд Трамп утверждал, что благодаря пошлинам США привлекли крупные инвестиции.
Ранее Дональд Трамп уже использовал Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях для введения пошлин, однако Апелляционный суд США признал часть этих тарифов незаконными, сославшись на превышение президентских полномочий. Поиск юридического обоснования через расследование о принудительном труде может быть попыткой обойти эти ограничения и продолжить выбранный курс.