FT: Трамп готовит новые пошлины на товары из 60 стран

Президент США Дональд Трамп готовится ввести новые пошлины от 10% до 12,5% на товары из примерно 60 стран. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin / AP Фото: Jacquelyn Martin / AP

Новые тарифы американский президент может ввести после истечения на этой неделе срока действия нынешних пошлин. Советники господина Трампа подготовили несколько вариантов дальнейших шагов, которые позволят США сохранить тарифы, отмечается в публикации.

Юридическим обоснованием для новых тарифов может стать расследование об использовании принудительного труда, которое американские власти начали в марте этого года. Это позволит Белому дому обойти ограничения, установленные Верховным судом после признания незаконными пошлин Дональда Трампа, введенных на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях.

При этом, как узнало FT, некоторые советники предупреждают, что введение тарифов может привести к повторению экономических потрясений прошлого года и нанести вред в преддверии промежуточных выборов.