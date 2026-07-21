Мосбиржа второй раз за день остановила торги акциями «Соллерса» из-за аномального роста

Мосбиржа (MOEX: MOEX) провела второй дискретный аукцион по обыкновенным акциям ПАО «Соллерс» в связи с их резким повышением. Торги в режиме Т+ были приостановлены с 16:11 до 16:41 мск, поскольку котировки превысили порог в 20% относительно цены первого аукциона. В остальных безадресных режимах торги проходят по стандартному регламенту.

К моменту начала аукциона стоимость бумаг достигла 440,5 руб. за штуку, что на 31,9% выше уровня первой остановки. Относительно закрытия вечерней сессии 20 июля рост составил уже 61,1%. Совокупный объем торгов этими ценными бумагами на Мосбирже к этому часу превысил 1,73 млрд руб.

Первый аукцион не смог сдержать покупательский импульс: сразу после его завершения котировки обновили пик. По данным на 16:09 мск, акции взлетели до 474,5 руб., прибавив 73,49% за сессию. Это вынудило биржу вновь применить защитный механизм для охлаждения рынка.