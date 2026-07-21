Мосбиржа второй раз за день остановила торги акциями «Соллерса» из-за аномального роста
Мосбиржа (MOEX: MOEX) провела второй дискретный аукцион по обыкновенным акциям ПАО «Соллерс» в связи с их резким повышением. Торги в режиме Т+ были приостановлены с 16:11 до 16:41 мск, поскольку котировки превысили порог в 20% относительно цены первого аукциона. В остальных безадресных режимах торги проходят по стандартному регламенту.
К моменту начала аукциона стоимость бумаг достигла 440,5 руб. за штуку, что на 31,9% выше уровня первой остановки. Относительно закрытия вечерней сессии 20 июля рост составил уже 61,1%. Совокупный объем торгов этими ценными бумагами на Мосбирже к этому часу превысил 1,73 млрд руб.
Первый аукцион не смог сдержать покупательский импульс: сразу после его завершения котировки обновили пик. По данным на 16:09 мск, акции взлетели до 474,5 руб., прибавив 73,49% за сессию. Это вынудило биржу вновь применить защитный механизм для охлаждения рынка.
Дискретный аукцион на Мосбирже — это инструмент для стабилизации цен в условиях высокой волатильности, призванный предотвратить резкие колебания котировок и манипулирование рынком. Мосбиржа совместно с Банком России разработала ряд мер для противодействия дестабилизации цен акций, включая асимметричные границы ценового коридора и ограничение максимального отклонения цен заявок на уровне не выше 22% для третьих уровней листинга с 21 сентября 2023 года.
Проведение дискретных аукционов стало более частым явлением. Например, в августе 2023 года их было 122 по сравнению с 57 в июле и 38 в июне, что свидетельствует об участившихся случаях дестабилизации ценообразования. Причинами такой волатильности Банк России называл дисбаланс спроса и предложения, а также эмоциональное поведение инвесторов, реагирующих на сообщения в социальных сетях. За манипулирование рынком предусмотрены ограничения биржевых операций и в некоторых случаях уголовная ответственность.
Ранее Мосбиржа уже проводила дискретные аукционы по акциям других компаний, таких как Veon, ВТБ, «Детский мир», НМТП, «префы» МГТС, «Озон Фармацевтика», а также VK, Fixprice, HeadHunter и «Интер РАО», когда их стоимость превышала определенные пороговые значения. В 2022 году акции «Соллерса» уже демонстрировали значительный рост — на 9% до 185 рублей, на фоне новостей о смене собственника и стратегии компании.