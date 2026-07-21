В Саратове, Балакове и Энгельсе школьников будут кормить бесплатно
В крупных городах Саратовской области школьников будут кормить бесплатно. Такая законодательная инициатива рассматривалась в облдуме на заседании комитета по образованию и культуре.
Фото: Саратовская областная Дума
Министр образования Саратовской области Александр Блатман сообщил, что представленный законопроект разработан в целях поддержки семей, имеющих детей и проживающих в городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек. Это Саратов, Энгельс и Балаково. Законопроект юридически регулирует установление дополнительной меры поддержки в отношении обучающихся 5–11 классов в крупных городах области: школьники не менее одного раза в день должны быть обеспечены горячим питанием. Также решено освободить родителей воспитанников дошкольных учреждений в городах Саратове, Балакове и Энгельсе от платы.
По словам главы профильного ведомства, эти решения становятся продолжением аналогичных мер в отношении учащихся 5–11 классов и родителей воспитанников дошкольных учреждений в городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Напомним, что эти меры поддержки реализуются по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Депутаты единогласно поддержали законопроект. Он будет рассматриваться на ближайшем заседании думы.