В Саратове, Балакове и Энгельсе школьников будут кормить бесплатно

В крупных городах Саратовской области школьников будут кормить бесплатно. Такая законодательная инициатива рассматривалась в облдуме на заседании комитета по образованию и культуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Министр образования Саратовской области Александр Блатман сообщил, что представленный законопроект разработан в целях поддержки семей, имеющих детей и проживающих в городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек. Это Саратов, Энгельс и Балаково. Законопроект юридически регулирует установление дополнительной меры поддержки в отношении обучающихся 5–11 классов в крупных городах области: школьники не менее одного раза в день должны быть обеспечены горячим питанием. Также решено освободить родителей воспитанников дошкольных учреждений в городах Саратове, Балакове и Энгельсе от платы.

По словам главы профильного ведомства, эти решения становятся продолжением аналогичных мер в отношении учащихся 5–11 классов и родителей воспитанников дошкольных учреждений в городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Напомним, что эти меры поддержки реализуются по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Депутаты единогласно поддержали законопроект. Он будет рассматриваться на ближайшем заседании думы.

Татьяна Смирнова