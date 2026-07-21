Кинокомпания «Лунапарк» представила ремейк «Приключений Электроника»

Продюсер Дмитрий Нелидов представил проект ремейка советского фильма «Приключения Электроника». Фильм «Электроник» снимет Алексей Кузьмин-Тарасов (сериалы «Фейк», «Неверные»), сценарий к нему написали Алена Гуляшко и Александр Грязнин.

Проект презентовали на очной защите национальных фильмов для детской и семейной аудитории, трансляцию вел сайт Фонда кино. В дримкасте заявлены Юрий Колокольников, Зоя Бербер, Полина Гухман, а также Александр Яценко или Антон Лапенко в роли профессора Громова. Господин Нелидов отметил, что сценаристы и режиссер сделают акцент на роли искусственного интеллекта в жизни человека.

В качестве референсов указаны оригинальный советский фильм и комедия «Призрак» 2015 года, где Федор Бондарчук сыграл погибшего авиаконструктора, который стал призраком. По словам продюсера, в центре сюжета будет школьник Сережа Сыроежкин, который встречает робота Электроника. Кроме того, в синопсисе заявлен новый антагонист — «IT-магнат Азимов».