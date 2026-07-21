Bloomberg: Китай назвал идею Японии по ядерному оружию провокацией

Министерство иностранных дел Китая резко раскритиковало предложение министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми рассмотреть изменения в ядерной политике страны. Представитель МИД Линь Цзянь назвал эту инициативу «крайне провокационной и опасной», заявив, что она подрывает «Три неядерных принципа» Японии и угрожает послевоенному международному порядку, сообщает Bloomberg.

Эти принципы означают отказ Японии от владения, производства и ввоза ядерного оружия. Однако некоторые политики, включая правого политика Санаэ Такаити, которая станет премьером в 2025 году, предлагали отказаться от отказа ввозить ядерное оружие на территорию страны. Коидзуми в минувшую пятницу заявил, что Японии придется обсуждать ядерную тему без табу.

Линь Цзянь указал на непоследовательность министра обороны, который на международных форумах подчеркивал приверженность неядерным принципам и оборонной политике. Представитель МИД также обвинил «японские правые силы» в нарушении конституции и законов Японии, а также международных норм, оправдывая свои действия угрозами извне. По его словам, это ставит под угрозу международный режим нераспространения ядерного оружия.

Bloomberg напоминает, что Пекин ранее критикует планы правительства Такаити расширить сотрудничество с иностранными партнерами в оборонной сфере, строительство атомных подводных лодок и размещение ракет средней дальности. В то же время китайские власти отвергли обеспокоенность Японии из-за военной активности у её берегов, заявив, что она не представляет угрозы. Эти заявления идут на фоне совместного патрулирования Китая и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.