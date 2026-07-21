Малый бизнес Саратова сможет упростить работу с клиентами при помощи ИИ

Предприниматели Саратовской области смогут настроить работу с запросами клиентов через искусственный интеллект (ИИ). Подробности сообщила пресс-служба предоставляющего услугу оператора МТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МТС Фото: МТС

Обмен аудио, саммари и расшифровка доступны на платформе МТС Optimus. Через нее бизнесмены смогут общаться с клиентами и быстро отправлять результаты переговоров коллегам. Сервис работает на базе технологий Voicetech и Exolve с применением нейросетей.

Сотрудники получат возможность записывать и расшифровывать звонки. Затем работники смогут быстро поделиться друг с другом информацией — для этого понадобится предоставить доступ к своим записям (можно отозвать). Руководство будет отслеживать процессы, благодаря чему можно будет принимать оперативные решения.

«Большей частью это помощник для малого бизнеса или микробизнеса, потому что предприниматели и самозанятые не всегда могут приобрести комплексное и традиционное ИТ-решение. МТС Optimus на ИИ платформе может систематизировать данные, расшифровывать разговоры и контролировать задачи, работать с клиентской базой. Это решение экономит время предпринимателя и помогает сохранять важную информацию»,— объяснил директор МТС в Саратовской области Дмитрий Смагин.

Дарья Васенина