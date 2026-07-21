Путин возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Китае
Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в интервью ТАСС. Форум пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Это свидетельствует о том, какое значение мы придаем экономическим отношениям с партнерами в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе. — “Ъ”), в частности с КНР, высокой оценке нами китайских подходов к наращиванию потенциала АТЭС»,— заявил господин Бердыев.
По словам дипломата, Китай уже предложил несколько инициатив по укреплению взаимосвязанности, технологической модернизации и выстраиванию региональной зоны свободной торговли. «Это созвучно российскому курсу, который президент Путин очертил еще в 2015 году с акцентом на “интеграцию интеграций” на базе инициативы Большого евразийского партнерства», — отметил Марат Бердыев. Эти идеи, по оценке посла, призваны «развернуть вспять» волну протекционизма и санкций.
В предыдущие годы участие России в саммитах АТЭС также было на высоком уровне. Например, в 2021 году президент Владимир Путин участвовал в онлайн-встрече лидеров стран АТЭС, где обсуждались последствия пандемии коронавируса. В том же году он также выступал на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, где затрагивал вопросы постпандемийного восстановления экономик региона.
Однако в 2023 году саммит АТЭС, проходивший в Сан-Франциско, ознаменовался тем, что США, как принимающая сторона, не пригласили Владимира Путина из-за санкций. Делегацию РФ тогда возглавил вице-премьер Алексей Оверчук. Это решение вызвало дискуссии, но американская сторона заверила, что не будет создавать помех для работы российской делегации, хотя и отметила, что участие России будет проходить «в рамках законов и норм США и участие России, безусловно, было затронуто санкциями».
В дальнейшем, в 2024 и 2025 годах, российскую делегацию на саммитах АТЭС также возглавляли вице-премьер Алексей Оверчук, например, в Перу в 2024 году и в Южной Корее в 2025 году. Приглашение на имя главы государства Владимиру Путину поступало, но решение об уровне делегации принималось позднее. АТЭС — это международный форум, созданный в 1989 году для сотрудничества в области региональной торговли, в который Россия вошла в 1998 году.