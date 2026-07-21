Путин возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Китае

Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в интервью ТАСС. Форум пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Это свидетельствует о том, какое значение мы придаем экономическим отношениям с партнерами в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе. — “Ъ”), в частности с КНР, высокой оценке нами китайских подходов к наращиванию потенциала АТЭС»,— заявил господин Бердыев.

По словам дипломата, Китай уже предложил несколько инициатив по укреплению взаимосвязанности, технологической модернизации и выстраиванию региональной зоны свободной торговли. «Это созвучно российскому курсу, который президент Путин очертил еще в 2015 году с акцентом на “интеграцию интеграций” на базе инициативы Большого евразийского партнерства», — отметил Марат Бердыев. Эти идеи, по оценке посла, призваны «развернуть вспять» волну протекционизма и санкций.