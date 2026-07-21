Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав сироты из Уфы

К председателю СКР Александру Бастрыкину через его приемную в социальной сети «ВКонтакте» обратилась сирота из Башкирии по вопросу длительного непредоставления ей положенного по закону жилья. С 2020 года заявительница состоит в специализированной очереди для обеспечения жилым помещением в Уфе, а также имеет вступившее в 2024 году в законную силу решение суда. Но компетентные органы не приняли мер, чтобы предоставить ей жилье. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В управлении СКР по Башкирии возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по республике Владимиру Архангельскому представить доклад о результатах дела, а также принимаемых мерах по восстановлению права сироты на благоустроенное жилье.

Майя Иванова