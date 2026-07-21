28-летнему британцу предъявили обвинение в убийстве бывшего депутата парламента

Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинение в убийстве бывшего депутата парламента Энн Виддекомб, состоявшей в ультраправой партии Reform UK. Обвиняемым является 28-летний житель городка Ротерем (Южный Йоркшир) Джошуа Керри. Тело Энн Виддекомб с серьезными повреждениями, характер которых не раскрывается, нашли в ее доме 9 июля. Полиция полагает, что нападение произошло днем ранее.

Джошуа Керри предстанет перед Вестминстерским магистратским судом. Расследование мотивов убийства продолжается — власти рассматривают все версии, включая возможную связь с политикой или терроризмом.

Главный прокурор по особым тяжким преступлениям Фрэнк Фергюсон заявил: «После полицейского расследования смерти Энн Виддекомб мы решили привлечь Джошуа Керри к ответственности за убийство. Наши прокуроры тесно сотрудничали с полицией, чтобы установить наличие достаточных доказательств для передачи дела в суд, и мы продолжим сотрудничество с ними по мере продвижения расследования».

Евгений Хвостик