Главой WB Банка стал врио его предправления Святослав Емельянов

На пост главы WB банка назначен временно исполняющий обязанности председателя правления кредитной организации Святослав Емельянов. Об этом сообщила пресс-служба RWB.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-службы RWB Фото: Пресс-службы RWB

«Его кандидатура согласована Банком России. В обязанности Святослава будет входить обеспечение реализации стратегических целей WB банка и общее руководство кредитной организацией»,— отметили в пресс-службе. С августа 2025 года по июнь 2026 года WB Банк возглавлял Георгий Горшков. Потом он перешел на должность зампреда правления ВТБ.

Господин Емельянов работает в WB банке с 2025 года. До этого он занимал руководящие должности в банках «Хоум Кредит», «Связной», «Почта Банк». В 2017 году вошел в правление «Почта Банка», с 2020 года работал председателем правления кредитной организации.