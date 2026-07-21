Самарская таможня за полгода возбудила 20 уголовных и 1280 административных дел

Самарская таможня в первом полугодии возбудила 1280 дел об административных правонарушениях и 20 уголовных дел в Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление.

В Самарской области возбуждено 743 дела об административных правонарушениях, в Оренбуржье — 462 дела и в Ульяновской области — 75 дел. По результатам их рассмотрения по 909 делам назначены штрафы на общую сумму более 34 млн руб.

Уголовные дела возбуждены по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда) (9 дел), ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических и психотропных веществ) (3 дела), ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) (4 дела) и по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода) (4 дела).

В Самарской области обнаружено примерно 4,88 тыс. кг прекурсоров наркотических средств, а также примерно 60 кг сильнодействующих веществ, следующих из КНР и стран ближнего зарубежья на территорию РФ. Самарская область выступала транзитным регионом, конечной точкой выгрузки товара являлась Москва.

В Оренбуржье из незаконного оборота изъято более 945 кг подконтрольных веществ: наркотических средств и их прекурсоров.

Руфия Кутляева