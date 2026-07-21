Стоимость билетов на концерты в Нижнем Новгороде выросла втрое

Средний чек билета на концерт в Нижнем Новгороде по итогам первого полугодия 2026 года вырос почти втрое год к году — с 3,61 тыс. до 10,67 тыс. руб., подсчитал сервис Ticketscloud. С 1 января по 14 июля 2026 года билеты на концертные мероприятия приобрели чуть более 8 тыс. уникальных покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Самый высокий средний чек зафиксирован в категории фестивалей — 14,52 тыс. руб., что более чем вдвое выше показателя аналогичного периода 2025 года (7,08 тыс. руб.).

Второе место по величине среднего чека заняли театры — 13,06 тыс. руб. против 5,66 тыс. руб. (рост в 2,3 раза). На третьем — концерты. Далее идут спорт (9,16 тыс. руб. против 2,72 тыс. руб., рост в 3,4 раза) и шоу (8,72 тыс. руб. против 3,985 тыс. руб., рост в 2,2 раза).

Исследование основано на обезличенных данных о продажах билетов через платформу Ticketscloud. Сравнивались периоды с 1 января по 14 июля 2025 и 2026 годов. В статистику включены категории со средним чеком выше нуля и количеством уникальных покупателей не менее двух.

Галина Шамберина