Главе СКР доложат о нарушении жилищных прав многодетной семьи из Уфы

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав многодетной семьи из Уфы, а также о принимаемых мерах по предоставлению благоустроенного жилья.

Как сообщает информационный центр СКР, в 2020 году семье с шестью малолетними детьми предоставили земельный участок в поселке Первомайском Благоварского района для индивидуального жилищного строительства. Однако заселение в возведенный дом невозможно из-за отсутствия централизованного водоснабжения. В связи с этим семья вынуждена проживать в многоквартирном доме на улице Ленина, построенном более 80 лет назад и признанном аварийным в 2021 году. Компетентные органы вынуждают семью покинуть ветхое строение до ноября текущего года. Обращения супругов в различные инстанции не дали результатов.

В управлении СКР по республике расследуется уголовное дело.

Майя Иванова