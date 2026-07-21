Госдума приняла закон о страховании электронных кошельков

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о включении электронных денежных средств (электронных кошельков) в систему страхования. Документ опубликован в думской базе.

Сейчас ЭДС прямо исключены из перечня застрахованных вкладов, владельцы которых могут получить страховое возмещение до 1,4 млн руб. По новому закону такие средства приравниваются к банковским вкладам. Регулирование касается тех лиц, которые заключили с банком договор о переводе электронных денежных средств и которые прошли процедуру идентификации.

Аналогичные изменения вносятся в закон о банкротстве. При банкротстве кредитных организаций долги банка перед физлицами по договорам о переводе ЭДС включаются в первую очередь возмещений.

Проект внесла группа депутатов в феврале этого года. По оценке Агентства по страхованию вкладов, объем застрахованных средств увеличится примерно на 15 млрд руб. — около 0,02% от общего объема, отмечалось в пояснительной записке. Закон должен вступить в силу через 180 дней после опубликования. Возмещения будут выплачиваться только по тем страховым случаям, которые произошли после вступления закона в силу.