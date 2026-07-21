Госдума приняла закон о страховании электронных кошельков
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о включении электронных денежных средств (электронных кошельков) в систему страхования. Документ опубликован в думской базе.
Сейчас ЭДС прямо исключены из перечня застрахованных вкладов, владельцы которых могут получить страховое возмещение до 1,4 млн руб. По новому закону такие средства приравниваются к банковским вкладам. Регулирование касается тех лиц, которые заключили с банком договор о переводе электронных денежных средств и которые прошли процедуру идентификации.
Аналогичные изменения вносятся в закон о банкротстве. При банкротстве кредитных организаций долги банка перед физлицами по договорам о переводе ЭДС включаются в первую очередь возмещений.
Проект внесла группа депутатов в феврале этого года. По оценке Агентства по страхованию вкладов, объем застрахованных средств увеличится примерно на 15 млрд руб. — около 0,02% от общего объема, отмечалось в пояснительной записке. Закон должен вступить в силу через 180 дней после опубликования. Возмещения будут выплачиваться только по тем страховым случаям, которые произошли после вступления закона в силу.
Расширение системы страхования вкладов является частью более широкого тренда, направленного на усиление защиты финансовых средств граждан и организаций. Так, в декабре 2023 года Госдума уже приняла закон, распространяющий страхование вкладов на счета и депозиты средних предприятий, социально ориентированных некоммерческих организаций, профессиональных союзов и граждан, занимающихся профессиональной деятельностью, с возмещением до 1,4 млн рублей. В Госдуме также обсуждается законопроект о создании системы гарантирования прав страхователей и выгодоприобретателей по договорам добровольного страхования жизни, предусматривающий максимальную сумму гарантийных выплат в 2,8 млн рублей, а в случае смерти застрахованного — до 10 млн рублей.
Ранее неоднократно поднимался вопрос об увеличении лимита страхового возмещения по обычным банковским вкладам. Например, в ноябре 2024 года депутаты фракции ЛДПР предлагали увеличить эту сумму с 1,4 млн до 3 млн рублей, аргументируя это необходимостью укрепления доверия к банковской системе и сдерживания инфляции. Подобные инициативы вносились и ранее, но отклонялись. При этом в июле 2025 года Госдума приняла закон, увеличивающий страховой лимит по безотзывным вкладам на срок от трех лет с 1,4 млн до 2,8 млн рублей.