В Башкирии компанию оштрафовали на 1 млн рублей за взятку

Благовещенская межрайонная прокуратура возбудила в отношении компании по изготовлению металлорежущего инструмента дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). По результатам рассмотрения материалов надзорного ведомства фирме назначен штрафа в 1 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что с 2019 по 2023 год представитель организации передал взятку в сумме почти 600 тыс. руб. инженеру производственного предприятия для последующего беспрепятственного заключения договоров поставки продукции.

В отношении работников обеих компаний возбуждены и расследуются уголовные дела о коммерческом подкупе.

Майя Иванова