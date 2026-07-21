Умер художник Владимир Пименов

Народный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств (РАХ) Владимир Пименов умер 20 июля в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба РАХ.

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Фото: Российская Академия художеств Владимир Пименов

Фото: Российская Академия художеств

«Имя мастера неразрывно связано с историей Зарайска — он стал настоящим символом города, его гордостью и достоянием, а его работы — неотъемлемой частью культурного ландшафта»,— указано в сообщении академии.

Владимир Пименов родился в подмосковном Зарайске в 1941 году. Окончил Рязанское художественное училище, затем ВГИК. С 1972 по 1976 год был режиссером-постановщиком мультфильмов киностудии «Беларусьфильм». Входил в состав Союза художников России и Творческого союза художников России. В 2002 году получил звание народного художника.

Одной из главных тем творчества Владимира Пименова был его родной город Зарайск. Ему были посвящены циклы картин «Семейная хроника», «Зарайская среда обитания», «Стрелецкая слобода» и другие. Его произведения выставлялись в Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Московском музее современного искусства, а также в галереях в Белоруссии, Германии, Индии, Польше и Италии.