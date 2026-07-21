Россия запретила ввоз овощей из Узбекистана пяти экспортерам

Составлено ИИ-Ассистентъ

Россия, через Россельхознадзор, регулярно вводит ограничения на ввоз овощей из разных стран, включая Узбекистан, в связи с выявлением карантинных объектов, таких как повилика или вирус коричневой морщинистости плодов томата. В октябре 2025 года Россельхознадзор запретил ввоз более 142 тонн винограда из Узбекистана в Новосибирск из-за повилики. Подобные инциденты происходили и ранее, например, в 2024 году, когда в Самару не пустили 30 тонн зараженного винограда и 19,8 тонн сливы из Узбекистана.