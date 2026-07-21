Концессионеру «Обхода Тольятти» не засчитали трансферт

Арбитражный суд Самарской области опубликовал резолютивную часть решения, согласно которому региональному минтрансу отказано в удовлетворении иска о признании недействительным предписания управления Федерального казначейства о необходимости вернуть в федеральный бюджет трансферт в размере 3,2 млрд руб., полученный концессионером «Обхода Тольятти». Эта сумма является НДС в структуре капитального гранта в размере 19,5 млрд руб. — именно на столько в 2022 году подорожало строительство «Обхода Тольятти». Как установила проверка, по условию концессионного соглашения власти принимают на себя часть расходов на строительство без учета НДС. В суде представители минтранса заявили, что условия концессии и бюджетное законодательство не нарушены, а вернуть деньги невозможно, так как они «полностью освоены». В правительстве региона «Ъ-Волга» ответили, что ведомство будет обжаловать решение.

Резолютивная часть решения Арбитражного суда Самарской области изготовлена 18 июля. Как гласит документ, министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области отказано в удовлетворении требований о признании недействительной части представления управления Федерального казначейства, в которой говорится о необходимости вернуть в бюджет региона для дальнейшего перечисления в федеральный бюджет трансферт в размере 3,2 млрд руб. Эта сумма является НДС в структуре дополнительного капитального гранта концессионеру в размере 19,5 млрд руб. Грант был выдан в 2022 году, после того как стоимость строительства «Обхода Тольятти» возросла из-за подорожавших «строительных ресурсов».

Как говорится в судебном решении, концедентом (правительством региона — «Ъ») увеличение стоимости строительства объекта было признано особым обстоятельством и повлекло возникновение обязанности концедента возместить концессионеру дополнительные расходы в силу пункта концессионного соглашения. В августе 2022 года дополнительным соглашением к концессионному соглашению стоимость строительства объекта увеличилась на 19,5 млрд руб., с 120,8 млрд руб. до 140 млрд руб., а размер капитального гранта увеличился с 67 млрд руб. до 86 млрд руб. При этом источником финансового обеспечения части капитального гранта в размере 9 млрд руб. был инфраструктурный бюджетный кредит бюджету Самарской области, остальные 10 млрд руб. были средствами бюджета региона. В ноябре того же года размер капитального гранта был увеличен еще на 9 млрд руб., до 96 млрд руб. При этом изменился один из источников финансирования — часть капитального гранта в размере 10 млрд руб. из средств бюджета Самарской области была замещена средствами «иного межбюджетного трансферта» (ИМБТ ). Помимо капитального гранта правительство региона ежегодно до 2030 года обязано выплачивать инвестору около 10 млрд руб.

Концессионное соглашение о строительстве платной трассы с мостом через Волгу было подписано правительством Самарской области во главе с Дмитрием Азаровым и АО «Концессионная компания „Обход Тольятти“» в октябре 2019 года. Как отмечалось, появление альтернативного маршрута снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность ОЭЗ «Тольятти», технопарка «Жигулевская долина», АО «АвтоВАЗ». «Обход Тольятти» открыли в июне 2024 года, на тот момент пост врио губернатора занимал Вячеслав Федорищев. Протяженность дороги составила 99,3 км, длина моста через Волгу — 3,7 км.

В суде представители минтранса заявили, что увеличение размера капитального гранта привело к уменьшению доли собственных и заемных средств концессионера в финансировании стоимости строительства в части без НДС и, соответственно, к уменьшению затрат на обслуживание заемного финансирования на этапе эксплуатации и размера финансовых обязательств концедента. «Министерством соблюдены все требования концессионного соглашения и бюджетного законодательства, а также соглашения о предоставлении ИМБТ, в связи с чем отсутствуют правовые основания для возврата средств бюджетного трансферта в сумме 3,2 млрд руб. в доход бюджета Самарской области для дальнейшего перечисления в федеральный бюджет»,— приводится в решении суда позиция истца. Более того, истец отметил, что вернуть деньги невозможно, так как они «полностью освоены».

Доводы минтранса и АО «КК «Обход Тольятти», выступавшего в процессе в качестве третьего лица, суд счел необоснованными и установил, что 3,2 млрд руб. были перечислены концессионеру на компенсацию расходов на оплату НДС поставщикам и подрядчикам за счет собственных средств концессионера. Как ответили «Ъ-Волга» в правительстве региона, министерство планирует обжаловать решение. В АО «КК «Обход Тольятти» ситуацию не прокомментировали.

Сабрина Самедова