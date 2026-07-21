МИД России заявил протест послу Молдавии из-за применения силы к дипломатам

МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария из-за нарушения молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства. Нарушение связано с инцидентом с российскими дипломатами в Кишиневе и на погранпереходе «Леушены».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Молдавии в России Лилиан Дарий

Фото: OSCE Parliamentary Assembly Посол Молдавии в России Лилиан Дарий

Фото: OSCE Parliamentary Assembly

По данным МИД РФ, 19 июля молдавские полицейские остановили автобус посольства России под предлогом проверки документов и без разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки. «Полицейские применили к сотрудникам посольства силу и угрозы задержания,— сообщили в МИД. — Просьба посольства России к МИД Молдавии направить на место представителя ведомства для прояснения ситуации была проигнорирована».

Второй инцидент произошел на погранпереходе «Леушены» в ночь с 20 на 21 июля, когда сотрудники российского посольства в Молдавии выезжали из республики для перевозки служебного груза в Россию. По данным российского министерства, их безосновательно удерживали на границе более четырех часов. «Послу было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на зеркальные ответные меры»,— добавили в МИД РФ.