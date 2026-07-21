Житель Новокуйбышевска привлечен к ответственности за оскорбление бывшей супруги в смс-сообщениях

Суд привлек жителя Новокуйбышевска к административной ответственности и назначил ему штраф в размере 3 тыс. руб. за оскорбление бывшей жены в смс-сообщениях. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, 34-летняя местная жительница обратилась в прокуратуру по факту оскорбления. 43-летний мужчина «на почве имеющихся неприязненных отношений с бывшей супругой направил ей смс-сообщение, содержащее оскорбительные выражения в ее адрес».

Согласно заключению специалиста, адресованные женщине оскорбления, унижают ее честь и достоинство. Прокурор возбудил в отношении правонарушителя дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Руфия Кутляева