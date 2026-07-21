Жителя Пензенской области осудили за кражу денег участника СВО

У военнослужащего в Каменке Пензенской области якобы украли крупную сумму. Подробности сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

На скамье подсудимых оказался 44-летний местный житель. По версии следствия, воспользовавшись доверием участника СВО, подсудимый перевел с октября 2023 года по ноябрь 2024-го со счета пострадавшего суммарно 563 тыс. руб. Транши составляли от 8 до 400 тыс. руб.

Правоохранители завели дело о краже с банковского счета в крупном размере (п. п. «в» и «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Подсудимый не признал вину. По его версии, переводы совершались с согласия потерпевшего. Фигурант утверждает: средства предназначались для покупки военнослужащему еды и одежды.

Дело рассмотрели в Каменском районном суде. Подсудимому дали два с половиной года общего режима. Также с фигуранта взыскали сумму ущерба.

Дарья Васенина