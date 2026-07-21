Nikkei: TSMC в 2027 году повысит цены на чипы на 10%

Составлено ИИ-Ассистентъ

TSMC, являющаяся крупнейшим в мире контрактным производителем полупроводников, уже повышала цены на свои чипы в августе 2021 года, когда рост составил до 20% из-за глобального дефицита. В мае 2022 года компания также объявляла о планах поднять цены на 5-8% к началу 2023 года, объясняя это инфляцией, ростом издержек и расширением производства. Аналогичные шаги предпринимали и другие крупные игроки на рынке: так, Samsung Electronics в 2022 году планировала увеличить стоимость микрочипов на 15–20% из-за экономических условий, включая рост цен на сырье и логистику. В 2022 году японские производители комплектующих для микроэлектроники Sumco и Showa Denko уже подняли цены на 20-30%, что, как ожидалось, приведет к удорожанию электроники и автомобилей.

Подорожание чипов связано с усилением спроса на них из-за развития технологий искусственного интеллекта и нехваткой оперативной памяти на мировом рынке. Это в свою очередь ведёт к росту цен на готовую продукцию, такую как смартфоны, ноутбуки и планшеты. Например, в 2025 году производители Lenovo и Xiaomi заявили о повышении цен на свои гаджеты из-за дефицита и подорожания чипов памяти. Аналитики прогнозируют, что дефицит полупроводников может сохраняться до конца 2026 года и приведет к увеличению стоимости компьютерной техники в России на 10% в начале 2026 года.

Ситуация на рынке полупроводников также усугубляется геополитическими факторами. Например, в 2022 году TSMC приостановила сотрудничество с российскими компаниями из-за санкций. США также вводят высокие пошлины на импорт чипов и полупроводников, стремясь стимулировать собственное производство и снизить зависимость от азиатских поставщиков. Эти меры направлены на борьбу за контроль над критической инфраструктурой, но могут привести к еще большему росту цен на электронику для конечных потребителей.