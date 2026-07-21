У городского парка Кургана хотят установить 19-метровую стелу за 48,5 млн рублей

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Кургана объявило аукцион на установку стелы «Город трудовой доблести» высотой 19,5 м у центрального парка. Начальная цена контракта составляет 48,5 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит изготовить и смонтировать стелу с информационными пилонами, добавив к композиции декоративные элементы и освещение. На объекте должны быть изображены герб муниципалитета и текст указа президента России Владимира Путина о присвоении Кургану звания «Город трудовой доблести». Стелу разместят около дома №34 на улице Карельцева, недалеко от Центрального парка культуры и отдыха. Работы необходимо выполнить до 1 декабря этого года. Контракт финансируется из бюджета Кургана.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 июля. Итоги подведут 30 июля.

Виталина Ярховска