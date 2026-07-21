В Барде продается объект культурного наследия

В Бардымском округе на торги выставлено здание бывшего волостного правления, расположенное в селе Елпачиха и являющееся объектом культурного наследия. Участникам аукциона предлагается приобрести его для последующего восстановления и использования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минимущества Прикамья Фото: минимущества Прикамья

Как сообщает краевое минимущество, объект представляет собой одноэтажное кирпичное здание общей площадью 464 кв. м, построенное в 1908 году. С приходом советской власти в 1918 году здесь разместился волостной совет крестьянских депутатов. Здание сохранило исторический облик и является элементом историко-культурного наследия региона.

Торги проводятся в формате электронного аукциона и состоятся 21 августа. Начальная цена составляет 1 руб., шаг конкурса — 109 тыс. руб.

Напомним, что в Пермском крае действует программа льготного финансирования работ по сохранению объектов культурного наследия. Для инвесторов предусмотрена ставка кредитования 9% годовых.