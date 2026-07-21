«Сибири» придется сыграть в манеже из-за пожара на стадионе «Спартак»

Футбольный клуб «Сибирь» отложил переезд на стадион «Спартак», где планирует проводить домашние матчи в группе «Золото» Второй лиги. Причиной стал пожар в одном из помещений стадиона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пожар произошел в ночь на 20 июля. Горела серверная, расположенная на первом этаже западной трибуны.

«В результате происшествия никто не пострадал, однако была повреждена часть инженерной инфраструктуры стадиона, включая оборудование, необходимое для проведения футбольных матчей»,— говорится в сообщении клуба.

Поэтому матч с московской «Родиной-2», запланированный на 2 августа, состоится в манеже «Заря». До этого, 26 июля, новосибирцы сыграют в Калуге с одноименным клубом.

Валерий Лавский