В Оренбуржье в детских лагерях выявили нарушения при организации питания и содержании помещений

В Оренбургской области во время контрольных мероприятий в летних оздоровительных детских лагерях установлены нарушения, связанные с организацией питания детей и содержанием помещений. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нарушения связаны с несоблюдением санитарного режима, нарушением технологии приготовления блюд, ведением журналов на пищеблоках, использованием кухонной посуды и разделочного инвентаря не в соответствии с маркировкой. Также были нарушены правила приема детей в лагерь, не соблюдалось санитарное содержание помещений и территории. По фактам нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, они находятся на рассмотрении.

В регионе контрольные мероприятия и профилактические визиты проведены в отношении 291 летнего оздоровительного учреждения. Было отобрано 862 пробы готовых блюд и пищевых продуктов на санитарно-химические, микробиологические и физико-химические показатели. Выявлены единичные пробы готовых блюд и пищевых продуктов, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям.

Руфия Кутляева